Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор экс-главе Библиотеки украинской литературы

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мосгорсуд в четверг проверит законность приговора бывшей главе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно. Защита настаивает на невиновности и, соответственно, оправдательном приговоре.

По версии следствия, Шарина "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".