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    Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор экс-главе Библиотеки украинской литературы

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    Мещанский суд Москвы в 2017 году признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно. Защита настаивает на невиновности и, соответственно, оправдательном приговоре.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мосгорсуд в четверг проверит законность приговора бывшей главе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

    Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно. Защита настаивает на невиновности и, соответственно, оправдательном приговоре.

    По версии следствия, Шарина "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

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