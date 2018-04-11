Командира пожарных, тушивших ТЦ в Кемерово, обвинили в халатности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Командиру пожарного звена, тушившего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, предъявлено обвинение в халатности, сообщают в СК РФ.

"Начальнику караула пожарно-спасательной части №2… Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

О какой именно мере пресечения (арест или нет) будет просить следствие, пока неясно.

По версии СК РФ, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).