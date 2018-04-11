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    Командира пожарных, тушивших ТЦ в Кемерово, обвинили в халатности

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (130)

    (обновлено: )5810
    Отмечается, что командир пожарных "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время.
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Marina Lisova

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Командиру пожарного звена, тушившего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, предъявлено обвинение в халатности, сообщают в СК РФ.

    Появилось новое видео пожара в кемеровском ТЦ. Видео
    СК РФ/Youtube
    Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

    "Начальнику караула пожарно-спасательной части №2… Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

    О какой именно мере пресечения (арест или нет) будет просить следствие, пока неясно.

    По версии СК РФ, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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