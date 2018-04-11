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    Россия

    Минобороны РФ рассчитывает на три российско-украинских самолета Ан-148

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    Российское оборонное ведомство рассчитывает на достройку трех легких транспортных самолета Ан-148. Производство самолетов приостановлено из-за ухудшения отношений с Украиной.
    Ан-148-100Е
    RIA News Леся Полякова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Минобороны России рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось после наступившего в 2014 году кризиса в отношениях с Украиной, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

    Самолет Ан-148
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Упавший в России Ан-148 был разработан в Украине. Справка

    "В принципе, мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации", — сказал Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО).

    По его словам, все будет зависеть от того, насколько украинские партнеры готовы продвигаться в поставках комплектующих. Борисов также отметил, что неполучение трех недостроенных самолетов Ан-148 не скажется на планах по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами.

    Напомним самолет Ан-148, разработанный украинским конструкторским бюро им. Антонова, потерпел крушение под Москвой в феврале 2018 года. Тогда погибли 65 человек, включая членов экипажа. После исследования "черных ящиков" и переговоров пилотов было установлено, что перед падением они переругались между собой из-за непонимания ситуации.

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