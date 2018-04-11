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    Россия

    В России анонсировали повышение пенсионного возраста

    (обновлено: )19504
    В России подготовлен доклад, авторы которого предлагают повысить пенсионный возраст для граждан РФ: мужчин отправлять на пенсию в 65 лет, женщин - в 63 года.
    Работа пенсионного фонда РФ в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный возраст к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018-2024".

    Горькая правда счастливой пенсионерки из ролика Порошенко. Видео
    ТСН/Youtube
    Горькая правда "счастливой пенсионерки" из ролика Порошенко

    Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

    "Благодаря более долгой̆ и более здоровой̆ жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный̆ возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

    Отмечается, что это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости.

    "Поработал на 5 лет дольше — получил пенсию на треть выше", — резюмировали авторы доклада.

    В материалах также говорится, о росте среднего размера пенсии по старости к 2024 году.

    Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет.

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