В России анонсировали повышение пенсионного возраста

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный возраст к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018-2024".

Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

"Благодаря более долгой̆ и более здоровой̆ жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный̆ возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости.

"Поработал на 5 лет дольше — получил пенсию на треть выше", — резюмировали авторы доклада.

В материалах также говорится, о росте среднего размера пенсии по старости к 2024 году.

Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет.