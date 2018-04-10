наверх
10.04.201812:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кремле отреагировали на обвал российских рынков

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (704)

    (обновлено: )80728
    Скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны, во главу угла здесь нужно ставить собственные интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Экономическая повестка — константа в рабочем графике президента РФ Владимира Путина, координация действий с кабинетом министров происходит в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    "Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации.

    Скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны, во главу угла здесь нужно ставить собственные интересы России, сказал Песков.

    "По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы… Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли ответ России на американские санкции и когда он последует.

    США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии