В Кремле отреагировали на обвал российских рынков

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Экономическая повестка — константа в рабочем графике президента РФ Владимира Путина, координация действий с кабинетом министров происходит в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации.

Скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны, во главу угла здесь нужно ставить собственные интересы России, сказал Песков.

"По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы… Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли ответ России на американские санкции и когда он последует.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.