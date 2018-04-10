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10.04.201811:14
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    Курс российского рубля снова упал

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    США - Россия: санкции преткновения (702)

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    Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 по Киеву вторника рос на 0,71 рубля - до 61,36 рубля, курс евро - на 0,97 рубля - до 75,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
    Рубли
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Рубль после утренних попыток коррекционного роста против основных резервных валют опять провалился, обновив многомесячные минимумы, свидетельствуют данные торгов.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 по Киеву вторника рос на 0,71 рубля — до 61,36 рубля, курс евро — на 0,97 рубля — до 75,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

    Ранее во вторник доллар подскакивал до 61,89 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 76,12 рубля — максимума с мая 2016 года.

    Впрочем, атаки рублевых "медведей" могли быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала. Сейчас доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. "Валютные качели раскачались", — говорят эксперты.

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