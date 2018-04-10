Курс российского рубля снова упал

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Рубль после утренних попыток коррекционного роста против основных резервных валют опять провалился, обновив многомесячные минимумы, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 по Киеву вторника рос на 0,71 рубля — до 61,36 рубля, курс евро — на 0,97 рубля — до 75,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар подскакивал до 61,89 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 76,12 рубля — максимума с мая 2016 года.

Впрочем, атаки рублевых "медведей" могли быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала. Сейчас доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. "Валютные качели раскачались", — говорят эксперты.