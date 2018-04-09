Сурков предрек России века "геополитического одиночества"

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. События 2014 года завершили попытки России стать частью западной цивилизации, теперь предстоят годы "геополитического одиночества", считает помощник президента РФ Владислав Сурков.

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, и медленная, глубинная новость о нем теперь только достигает наших ушей. Событие это – завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов",- написал Сурков в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Как отметил он, "с 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества".

Сурков считает, что с эпохи Лжедмитрия Россия стремится стать европейской страной, для чего прикладывает различные усилия, пытается перенимать возникающие на Западе идеи. "Наконец, решено было умаление и принижение прекратить и, более того, заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось неизбежным. При внешнем подобии русской и европейской культурных моделей, у них несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано. Сегодня, когда это старинное подозрение превратилось в очевидный факт, зазвучали предложения, а не шарахнуться ли нам в другую сторону, в Азию, на Восток. Не нужно. И вот почему: потому что Россия там уже была",- пишет Сурков.

"Итак, Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима. И все-таки вряд ли мы третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне. Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то",- говорится в статье.

Сурков задается вопросом, каким будет предстоящее одиночество, и сам дает ответ: "от нас зависит".

"Одиночество не означает полную изоляцию. Безграничная открытость также невозможна. И то, и другое было бы повторением ошибок прошлого. А у будущего свои ошибки, ему ошибки прошлого ни к чему. Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война — ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", — считает он.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что обсуждал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.