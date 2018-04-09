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    Россия

    Россия пообещала опубликовать компромат на премьера Великобритании

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (193)

    (обновлено: )689100
    Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян заявил, что будут опубликованы материалы уголовных дел, которые включают в себя переписку с Терезой Мэй, когда она была главой британского МВД.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Россия обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии, заявил на брифинге в понедельник заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

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    "Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны", — сказал он.

    Также Карапетян заявил, что британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имевшейся у него информацией.

    "Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским сластям", — заявил Карапетян.

    Кроме того, на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев заявил, что живущий в Великобритании ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк боится за свою жизнь после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

    "Живущий в Британии Терлюк заявил, что после истории со Скрипалем и (Николаем) Глушковым обеспокоен за свою жизнь. На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи. Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", — процитировал Атмоньев обращение Терлюка.

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