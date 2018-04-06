ОЗХО провела инспекцию в России

КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории России.

Об этом сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

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Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

Россия провела одну проверку в Ирландии – также в рамках ОБСЕ и одну в США – по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей".