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    Россия

    ОЗХО провела инспекцию в России

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (183)

    (обновлено: )26910
    Инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории России.

    Об этом сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

    Читайте также: Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

    Россия провела одну проверку в Ирландии – также в рамках ОБСЕ и одну в США – по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

    Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей".

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