В Госдуме РФ предлагают упростить миграционные правила для жителей Донбасса

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий временно упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, следует из электронной базы данных российского парламента.

Авторами инициативы стали члены Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Дмитрий Белик, Алексей Журавлев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Казбек Тайсаев и Сергей Шаргунов.

"…Предлагается норма, согласно которой срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, являющихся гражданами Украины, или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, на основании документов, удостоверяющих личность, выданных соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, устанавливается на период действия указа президента РФ № 74 от 18 февраля 2017 года "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины",- говорится в пояснительной записке.

"При этом важно определить механизм, который позволит проводить различие между вынужденными переселенцами и людьми, которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией", — отмечают авторы проекта.

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Они подчеркивают, что решение вопроса о продлении сроков временного пребывания в РФ этой категории лиц позволит уйти от значительных проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы.

Напомним, в конце января текущего года Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, по увеличению помощи переселенцам из Донбасса и Крыма.