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    Россия отреагировала на заявление о приходе в ДНР "всерьез и надолго"

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия не пришла на Донбасс". По его словам, РФ присутствует в регионе и Украине "в виде своих симпатий - как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу".
    Московский Кремль и Кремлевская набережная
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Россия присутствует в Донбассе и Украине только в виде своих симпатий к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "Россия не пришла на Донбасс, это, безусловно, личная точка зрения", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего премьер-министра ДНР и российского политолога Александра Бородая, который в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что Россия в ДНР "пришла всерьез и надолго".

    "Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе, да и на Украине тоже, в виде своих симпатий — как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет", — добавил Песков.

    Киев не признает ДНР и ЛНР и считает территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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