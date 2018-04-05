Россия отреагировала на заявление о приходе в ДНР "всерьез и надолго"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Россия присутствует в Донбассе и Украине только в виде своих симпатий к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не пришла на Донбасс, это, безусловно, личная точка зрения", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего премьер-министра ДНР и российского политолога Александра Бородая, который в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что Россия в ДНР "пришла всерьез и надолго".

"Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе, да и на Украине тоже, в виде своих симпатий — как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет", — добавил Песков.

Киев не признает ДНР и ЛНР и считает территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.