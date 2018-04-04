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    Россия

    Племянница Скрипаля хочет забрать его дочь Юлию из Британии в Россию

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (171)

    (обновлено: )35760
    Виктория Скрипаль заявила, что будет держать нейтралитет по отношению к Великобритании и намерена лететь за Юлией, чтобы забрать ее в Россию.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию в Россию.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
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    "На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам", — сказала Виктория Скрипаль в прямом эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

    На вопрос, связана ли была Юлия Скрипаль с политикой, племянница Сергея Скрипаля ответила: "Нет, политической составляющей в ее жизни не было".

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

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