Племянница Скрипаля хочет забрать его дочь Юлию из Британии в Россию

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию в Россию.

"На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам", — сказала Виктория Скрипаль в прямом эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

На вопрос, связана ли была Юлия Скрипаль с политикой, племянница Сергея Скрипаля ответила: "Нет, политической составляющей в ее жизни не было".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.