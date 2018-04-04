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    Посол заявил о готовности РФ к работе с Британией по "делу Скрипаля"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (169)

    (обновлено: )12920
    Посол сообщил о намерении России добиваться в ОЗХО транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной.
    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия намерена добиваться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного расследования в связи с "делом Скрипаля". Об этом он заявил на брифинге для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
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    "Александр Яковенко сообщил о намерении России добиваться в ОЗХО транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной. Посол ответил на вопросы руководителей иностранных дипломатических миссий", — отмечается в переданном в РИА Новости сообщении посольства.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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