Посол заявил о готовности РФ к работе с Британией по "делу Скрипаля"

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия намерена добиваться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного расследования в связи с "делом Скрипаля". Об этом он заявил на брифинге для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий.

"Александр Яковенко сообщил о намерении России добиваться в ОЗХО транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной. Посол ответил на вопросы руководителей иностранных дипломатических миссий", — отмечается в переданном в РИА Новости сообщении посольства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.