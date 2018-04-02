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    Появились новые данные о сгоревшем ТРЦ в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (125)

    (обновлено: )63604
    Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания в Кемерово сообщили, что кабели высокого напряжения в нарушение всех правила были проложены сквозь батутный зал.
    Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Российские следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", говорится в видеоролике, опубликованном Следственного комитета РФ.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — доложили председателю СК Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

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    По словам очевидцев, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в ТЦ отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.

    По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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