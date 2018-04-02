наверх
02.04.201815:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России на детском празднике жестоко избили "Дарта Вейдера"

    (обновлено: )29112
    Источник в силовых структурах региона сообщил, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Организаторов праздника якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям.
    Дарт Вейдер
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Полиция Ярославля проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе, после которого госпитализация потребовалась отцу одного из детей и аниматору, работавшему в образе Дарта Вейдера из сериала "Звездные войны".

    "По факту конфликта 20 марта в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в официальном сообщении УМВД по региону. Отмечается, что участники конфликта установлены.

    Взрыв авто в Одессе
    Таймер
    На месте взрыва автомобиля Дарта Вейдера в Одессе

    "После прохождения лечения получивших в ходе конфликта травм мужчин 1983 г.р. и 1979 г.р. будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принято процессуальное решение", - информирует ведомство.

    Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Организаторов праздника якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. Травмы получили отец одного из детей и аниматор, им потребовалась госпитализация.

    Пострадавший аниматор Василий, работавший на празднике, в частности, в образе Дарта Вейдера, рассказал РИА Новости, что избивших его людей было двое – отец ребенка, День рождения которого отмечался, и его товарищ. Конфликт начался при оплате работы аниматоров – по его словам, родителей не устроила их работа и они захотели скидку, а аниматоры сочли ее невозможной, потому что дети растащили их реквизит. "Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было", - сказал собеседник агентства.

    В соцсетях обсуждают конфликт в кафе. Там выложено фото аниматора после побоев – на лице мужчины ссадины и синяки, оба глаза в синих подтеках.

    Ранее сообщалось, что британский художник по костюмам, который придумал костюм Дарта Вейдера и других главных героев киноэпопеи "Звездные войны", Джон Молло скончался в возрасте 86 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших