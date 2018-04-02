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    Пожар в Кемерово. Глава МЧС РФ извинился перед родителями погибших детей

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (124)

    (обновлено: )16
    Трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" "должна для всех нас послужить уроком", заявил на селекторном совещании в понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков.
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Marina Lisova

    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово
    канал NAKIPELO в youtube
    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово
    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что он извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" неделю назад.

    "Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", — сказал Пучков на селекторном совещании в понедельник.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.  Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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