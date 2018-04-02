Пожар в Кемерово. Глава МЧС РФ извинился перед родителями погибших детей

канал NAKIPELO в youtube Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что он извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" неделю назад.

"Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", — сказал Пучков на селекторном совещании в понедельник.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).