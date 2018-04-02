Вставший на колени чиновник возглавил Кемеровскую область в РФ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В России временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, который до этого занимал пост вице-губернатора региона.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

Во время представления в новой должности Сергей Цивилев напомнил, что регион сегодня переживает сложное время, связанное с прошедшей трагедией в Кемерово. Он назвал общей задачей оказать всю помощь, всю поддержку родственникам погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня", которые попали в эту тяжелую ситуацию, и сделать так, чтобы никогда такого трагического случая не произошло.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.

Смотрите также: Появилось видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ в Кемерово

Во время стихийного митинга, на который собрались родственники погибших в пожаре и жители Кемерово, к участникам акции вышел Цивилев, который встал перед ними на колени и принес извинения от имени властей региона за случившуюся трагедию.