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    Вставший на колени чиновник возглавил Кемеровскую область в РФ

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (123)

    (обновлено: )359
    Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, который во время митинга жителей Кемерово встал перед ними на колени и извинился за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня".
    Митинг у администрации Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В России временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, который до этого занимал пост вице-губернатора региона.

    Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил у горожан прощения. Видео
    Видеоканал RT на русском на Youtube
    Вице-губернатор Кузбасса на коленях извинялся перед жителями Кемерово за трагедию

    Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

    Во время представления в новой должности Сергей Цивилев напомнил, что регион сегодня переживает сложное время, связанное с прошедшей трагедией в Кемерово. Он назвал общей задачей оказать всю помощь, всю поддержку родственникам погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня", которые попали в эту тяжелую ситуацию, и сделать так, чтобы никогда такого трагического случая не произошло.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.

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    Во время стихийного митинга, на который собрались родственники погибших в пожаре и жители Кемерово, к участникам акции вышел Цивилев, который встал перед ними на колени и принес извинения от имени властей региона за случившуюся трагедию.

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