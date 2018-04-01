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    Россия

    В России ликвидировали одну профессию

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    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

    Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.

    Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

    Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма обычно превосходит скорость обычного в четыре-семь раз.

    В конце декабря ВЦИОМ провел опрос о наименее востребованных профессиях для начала карьеры. К таковым россияне отнесли работу дворника, водителя, таксиста и няни в детском саду, а также занятость в сфере жилищно-коммунальных услуг.

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