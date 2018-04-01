Пожар в ТРЦ. Губернатор Кемеровской области подал в отставку

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.

"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", — сказал собеседник агентства.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появились слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась, и 12 августа он вернулся на работу.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Одним из фигурантов уголовного дела стал Сергей Антюшин, сотрудник "Центра защиты". По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.