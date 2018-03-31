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    Масштабная эвакуация из психбольницы проведена в Подмосковье

    (обновлено: )25
    Возгорание произошло в пятницу вечером в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске. Из здания были эвакуированы 224 человека, в том числе 15 сотрудников.
    Российские пожарные. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидирован, сообщает в ночь на субботу региональный главк МЧС России.

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    "В 23.22 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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    Возгорание произошло в пятницу вечером, 30 марта, в психиатрической больнице в Ногинске по адресу: улица 8 марта, 12. Очаг возгорания находился на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 224 человека, в том числе 15 сотрудников. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.  Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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