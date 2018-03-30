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    В просторах Вселенной. Сергея Мавроди предлагают похоронить в космосе

    (обновлено: )57
    Родственникам создателя МММ Сергея Мавроди предлагают совершенно бесплатно проводить его в последний путь, развеяв прах в космосе. Прах будет развеян в просторах Вселенной.
    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Российская компания SpaceWay предложила организовать похороны создателя МММ Сергея Мавроди в космосе. Об этом сообщает портал "Лайф".

    "Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе. Если вам интересно это предложение — свяжитесь с нами", — заявили в компании.

    Уточняется, что фирма предлагает поместить прах Мавроди в капсулу и поднять на 30 км. После этого прах будет развеян в просторах Вселенной.

    Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.

    Сообщалось, что Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий. Мавроди был госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

    Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 90-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

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