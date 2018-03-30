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    Россия

    Названы организатор и "спонсоры" похорон Мавроди

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    Юридически организацию похорон основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", сообщил адвокат.
    Рассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды МММ С.Мавроди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Александр Молохов.

    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Великий аферист или гений? Умер Сергей Мавроди

    "У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011"", — сказал адвокат.

    Он пояснил, что, скорее всего, похороны пройдут в субботу, но не стал раскрывать, где именно.

    Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.

    Сообщалось, что Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий. Мавроди был госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

    Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 90-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

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