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    Россия

    Представитель посольства Украины прибыл в российский МИД

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (73)

    (обновлено: )837170
    Предположительно, речь идет о временном поверенном в делах Руслане Нимчинском. Украинский дипломат прибыл к зданию МИД РФ на посольском автомобиле около 13.45. Он не давал комментарии СМИ.
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Представитель посольства Украины в пятницу прибыл в Министерство иностранных дел РФ, передает корреспондент РИА Новости.

    Дипломат прибыл к зданию на посольском автомобиле около 13.45 мск (совпадает с киевским). Он не давал комментарии СМИ.

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    Предположительно, речь идет о временном поверенном в делах Руслане Нимчинском. Спустя пять минут к зданию МИД прибыл представитель посольства Чехии, а еще через десять — посол Литвы и представитель молдавской дипмиссии.

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    До них в МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии, а также главы дипмиссий Румынии, Нидерландов.

    Никто из них не рассказал журналистам, о чем им было объявлено в МИД, но ранее Министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.

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