Представитель посольства Украины прибыл в российский МИД

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Представитель посольства Украины в пятницу прибыл в Министерство иностранных дел РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Дипломат прибыл к зданию на посольском автомобиле около 13.45 мск (совпадает с киевским). Он не давал комментарии СМИ.

Предположительно, речь идет о временном поверенном в делах Руслане Нимчинском. Спустя пять минут к зданию МИД прибыл представитель посольства Чехии, а еще через десять — посол Литвы и представитель молдавской дипмиссии.

Читайте также: НАТО наносит удар: из Альянса высылают дипломатов РФ

До них в МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии, а также главы дипмиссий Румынии, Нидерландов.

Никто из них не рассказал журналистам, о чем им было объявлено в МИД, но ранее Министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.