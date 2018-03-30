Объявление о поиске украинского пранкера, вероятно, оказалось фейком

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Авторы объявления о награде за украинского пранкера Евгения Вольнова, сообщавшего ложные данные о числе жертв пожара в Кемерово, перестали отвечать на звонки, сообщает РИА Новости. При этом телефонный номер, указанный в объявлении, по данным из открытых источников, оказался связан со множеством "пранкерских" историй.

Ранее в соцсетях появились объявления о награде за поимку Вольнова, известного провокативными розыгрышами.

Позвонив по объявлению, работающий в Кемерово корреспондент РИА Новости поговорил с неким "Геннадием" и получил заверения, что объявление настоящее. Идея поймать пранкера, заплатив за него 12 миллионов рублей, будто бы принадлежит группе кемеровчан, родственники одного из которых якобы погибли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Прослушав и просмотрев "жуткие видеоролики" Вольнова, молодые люди, по их словам, решили наказать "эту сволочь" и передать его в руки российских правоохранительных органов.

На следующий день корреспондент РИА Новости вновь связался с авторами объявления и предложил встретиться лично. "Геннадий" сначала сказал, что подумает, как это сделать, и рассказал о своих сомнениях из-за якобы возможного преследования со стороны правоохранительных органов, а затем вообще перестал отвечать на звонки.

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В то же время проверка по открытым поисковым системам показала, что этот номер часто используется для провокативных розыгрышей — на него зарегистрированы объявления о продаже холодильников и даже онлайн-магазин интимных товаров, оформленный в оскорбительном ключе.

В среду СК сообщил, что завел уголовное дело по статье "возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, Вольнова обещали объявить в розыск.

Представитель Службы безопасности Украины сообщила, что страна не выдаст Вольнова России, так как это не предусмотрено украинским законодательством.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.