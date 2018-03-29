Мужчина, потерявший семью в Кемерово: поддался на вбросы "майданщиков"

Скриншот с видео

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Потерявший на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово сестру, жену и троих детей Игорь Востриков заявил журналистам, что в первые дни после трагедии поддался на "вбросы" о сотнях жертв трагедии. Теперь мужчина уверен, что на митинге им и другими родственниками жертв просто воспользовались.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Во вторник 27 марта в центре Кемерово практически весь день проходил стихийный митинг, на котором от властей требовали наказать виновных и назвать "реальные" цифры погибших.

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"На митинг я шел не просто поддержать людей, а шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих "вбросов", то что "тела детей привозили целыми автобусами", наверное и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там, почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе", — сказал Востриков.

Он отметил, что и во время самого митинга ситуация постоянно "подогревалась" новыми "вбросами". "Вбросы, вбросы… То есть, просто мной воспользовались. Если бы не было этих вбросов… Нами однозначно воспользовались. Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем (Тулеев, губернатор Кемеровской области — Ред.) поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать", — сказал Востриков.

По его словам, "майданщики" направили людей на выступления против администрации региона и против президента РФ. Он отметил, что по-прежнему имеет много вопросов к МЧС, но не планирует устраивать митингов.

"Уже в понедельник пошли эти все "вбросы", и нас это настолько накалило… Вследствие этого и образовался этот стихийный митинг. То есть, когда по телевизору показывают одно количество жертв и когда вокруг всякие записи раций и так далее, а так сложилось, что доверия к телевидению нет вообще… Поэтому мы поверили в эти печальные новости", — сказал Востриков.

Напомним, ранее в нескольких видеообращениях Игорь Востриков критически высказывался в адрес властей, заявляя, что теперь ему уже нечего терять.