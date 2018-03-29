наверх
29.03.201820:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Стало известно, что будет со зданием сгоревшего ТЦ в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (106)

    (обновлено: )98
    Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что здание признано аварийным и под снос.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Экспертиза здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово завершена; оно признано аварийным и пойдет под снос, сообщил в четверг РИА Новости полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
    Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

    "Экспертиза здания проведена. Здание признано аварийным и под снос. Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято. Теперь надо отработать технологии сноса и нужно время на то, чтобы следователи закончили работу", — сказал полпред, добавив, что аварийное здание еще не передано в ведение властей Кемерово.

    Он отметил, что следователи СК в среду и четверг активно работали по осмотру места происшествия. "Думаю, что они в кратчайший срок закончат. С нашей стороны главное – доведение до родственников информации о ходе следствия в режиме онлайн, чтобы люди знали и не было попытки использовать их горе", — сказал Меняйло.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?