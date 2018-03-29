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    Песков прокомментировал заявление "нормандской четверки" по Украине

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (375)

    (обновлено: )66001
    Заявление лидеров "нормандской четверки" по Украине, опубликованное в четверг, согласовалось по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заявление лидеров "нормандской четверки" по Украине, опубликованное в четверг, согласовалось по дипломатическим каналам.

    "По дипканалам (согласовывалось заявление)", — сказал Песков.

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    Заявление ранее опубликовала пресс-служба Кремля. Лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили в нем приверженность осуществлению Минских договоренностей, приветствовали объявленное в Донбассе "пасхальное" перемирие и призвали к активным усилиям по обмену пленных.

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