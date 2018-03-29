Гранату с надписью "Слава Украине!" нашли на колесе поезда в Россию

ГУ НП

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Известия".

Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали "Слава Украине!".

Отмечается, что при осмотре все вагоны поезда были пустыми. Происхождение гранаты будет устанавливать полиция.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области.