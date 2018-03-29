наверх
29.03.201809:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Гранату с надписью "Слава Украине!" нашли на колесе поезда в Россию

    (обновлено: )44403
    Как уточняется, боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали "Слава Украине!". При осмотре все вагоны поезда были пустыми.
    Граната РГД-5
    ГУ НП

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Известия".

    Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали "Слава Украине!".

    Отмечается, что при осмотре все вагоны поезда были пустыми. Происхождение гранаты будет устанавливать полиция.

    Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Представительство НАТО. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?