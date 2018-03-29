наверх
29.03.201809:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия отправила в Донбасс 75-й гумконвой

    (обновлено: )3810
    Колонна МЧС России доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи - детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости.
    Конвой с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. МЧС России в четверг отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

    Командующий Объединенных сил (ООС) Сергей Наев
    УНИАН
    Наев, Донбасс. Украина полным ходом готовится воевать - Рудяков

    Колонна была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса она доставит более 400 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости.

    "Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 (по Киеву) выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе", — сказал собеседник агентства.

    В пути следования колонна разделится на две — одна направится на пункт пропуска "Донецк", другая – на "Матвеев Курган", где пройдут таможенный досмотр грузов.

    "За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — отметил представитель Южного регионального центра.

    Позднее колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла границу с Украиной.

    Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Представительство НАТО. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?