Россия отправила в Донбасс 75-й гумконвой

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. МЧС России в четверг отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

Колонна была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса она доставит более 400 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости.

"Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 (по Киеву) выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе", — сказал собеседник агентства.

В пути следования колонна разделится на две — одна направится на пункт пропуска "Донецк", другая – на "Матвеев Курган", где пройдут таможенный досмотр грузов.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — отметил представитель Южного регионального центра.

Позднее колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла границу с Украиной.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года.