Из детской больницы в Краснодаре эвакуировали людей из-за задымления

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Более 130 человек были эвакуированы в среду вечером из здания соматического отделения детской краевой больницы в Краснодаре из-за задымления, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о задымлении в чердачном помещении здания соматического отделения Детской Краевой клинической больницы, расположенной в Краснодаре (Россия) на улице Площадь Победы, поступило спасателям в среду в 22.21 (по Киеву).

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"В 22.22 подразделения МЧС России выехали на место. По прибытию было установлено, что происходит задымление на чердачном помещении. Проведена эвакуация пациентов и медперсонала: 131 человек, их них 19 медперсонал. Все эвакуированные временно были размещены в хирургическое отделение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту все вернулись в здание. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые выявляют причины задымления. Также на месте остаётся оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При ликвидации происшествия было задействовано 56 человек и 20 единиц техники, от МЧС России — 41 человек и 11 единиц техники.

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Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).