В центре Москвы "в прямом эфире" задержали известного блогера

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Известный российский блогер Илья Варламов заявил, что в среду вечером его задержали на одной из центральных улиц Москвы, однако через несколько часов отпустили, не объяснив причины задержания, сам он также отказался давать какие-либо показания.

"Сказали, что я задержан до выяснения обстоятельств, не могу пользоваться телефоном, ограничили меня в свободе, не разрешили позвонить адвокату. Увели меня в здание, где я провел больше часа, никто ничего не объяснял", — сказал РИА Новости Варламов, отметив, что, судя по цвету формы, задержавшие его были "сотрудниками ФСО".

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"Я давал интервью РБК, просто на улице, это никакой не (режимный) объект, просто обычная улица, центр", — добавил он.

Затем, по словам блогера, его передали сотрудникам полиции, "которые приехали на двух машинах". Он добавил, что его доставили в ОВД по Мещанскому району без каких-либо объяснений. Через некоторое время ему вернули паспорт и отпустили. Как отметил собеседник агентства, его задержание в целом продлилось около двух часов.

@varlamov Задержание российского блогера Ильи Варламова

В своем ЖЖ Варламов детально описал процесс задержания и того, что происходило позже, уточнив даже, какую книгу он читал и о чем говорил с правоохраниелями. Более того, он также опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов), который, как утверждается, распространил информацию о том, что на пожаре в Кемерово погибли несколько сотен людей.