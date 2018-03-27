Владелец задержанного крымского судна обратился за помощью к РФ

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь), являющийся собственником задержанного украинскими пограничниками судна "Норд", направил обращение в МИД РФ.

Ранее украинские пограничники сообщили, что задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. На борту находилось 10 членов экипажа. Все они граждане РФ. Судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска. При этом в производственном кооперативе "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" заявили, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников якобы опасны для жизни и безопасности членов экипажа.

"Сегодня будут зарегистрированные обращения в МИД РФ и Росрыболовство. Связь с командой держим, держим с семьями, рассказываем и поддерживаем", — сказал РИА Новости представитель судовладельца.

По его словам, вечером в понедельник украинские пограничники экипаж опросили, никого с судна не забрали.

Судно "Норд" находится на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. На борту запас продуктов питания был из расчета на трое суток, пресной воды — на шесть суток, топлива — на пять суток.