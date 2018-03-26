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    Британия заложила мину замедленного действия в отношениях РФ и ЕС - МИД РФ

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что закладывается мина долгосрочных действий под все страны Европейского союза, которые начинают проводить такую конкретную антироссийскую политику.
    МИД РФ
    RIA News Андрей Теличев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Великобритания закладывает мину замедленного действия в отношениях между Россией и Евросоюзом, все забыли, что Лондон вышел из Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "Представитель Великобритании Тереза Мэй прибыла на саммит ЕС взывать к солидарности, тому самому единству внешнеполитического курса, который является законом для стран Евросоюза. Но только все забыли, что Великобритания вышла из ЕС. Великобритания проголосовала в ходе референдума за Brexit — за выход своего государства из объединения Европейский союз. Таким образом, на саммите ЕС Великобритания потребовала солидаризироваться всех, все эти страны, которые остаются в Европейском союзе, при том, что сама Великобритания оттуда выходит. То есть закладывается мина долгосрочных действий под все страны Европейского союза, которые начинают проводить вот такую конкретную антироссийскую политику", — заявила она в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

    В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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