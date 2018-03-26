Охранник ТЦ в Кемерово в начале пожара отключил систему оповещения - СК РФ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Решается вопрос о задержании сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Канал RT на русском на Youtube В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

"Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.

Пожарные выходы в сгоревшем в Кемерово торговом центре были заблокированы, следствие проверяет информацию и о других нарушениях, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что "окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из трех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).