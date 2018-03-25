наверх
25.03.201804:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Отравление Скрипаля. Россия требует раскрыть материалы по химоружию

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (114)

    (обновлено: )4910
    Согласно заявлению посольства РФ в Лондоне, утверждения главы британской военной лаборатории не оставляют выбора, кроме как с новой силой требовать раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне.
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Заявления главы британской военной лаборатории в Портон-Даун (Porton Down) Гэри Эйткенхеда не оставляют России иного выбора, как "с новой силой" требовать от Британии раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, не позволяющих "чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта".

    Саммит ЕС в Брюсселе
    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
    Первый день саммита ЕС: тема №1 не Савченко, а "дело Скрипаля"

    Читайте также: Саммит ЕС под знаком Солсбери: повестка дня

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Лаборатория в Портон-Дауне находится неподалеку от Солсбери.

    "Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", — сказал представитель посольства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Рабочий на газораспределительной станции. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире