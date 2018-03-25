Отравление Скрипаля. Россия требует раскрыть материалы по химоружию

Peter Nicholls

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Заявления главы британской военной лаборатории в Портон-Даун (Porton Down) Гэри Эйткенхеда не оставляют России иного выбора, как "с новой силой" требовать от Британии раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, не позволяющих "чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта".

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Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Лаборатория в Портон-Дауне находится неподалеку от Солсбери.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", — сказал представитель посольства.