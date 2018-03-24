Проспоривший усы экс-кандидат в президенты РФ сбрил их

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сдержал свое обещание сбрить усы, данное ведущему шоу "вДудь" на YouTube Юрию Дудю, если наберет на выборах меньше 15%, сообщается на официальном сайте Грудинина.

"Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать", — приводятся слова Грудинина под фото, на котором запечатлен он с гладко выбритым лицом, уже без усов.

6 февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо. Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Центризбирком в пятницу подписал постановление об итогах выборов президента России, состоявшихся 18 марта. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место на выборах президента России, получив 11,77% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Таким же образом расплатился за проигранный спор по явке избирателей на президентских выборах заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин. Он выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой запечатлен с побритой налысо головой. Пользователи соцсети одобрили новую прическу вице-губернатора.