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    Минобороны РФ озвучило последствия стремления США к глобальному лидерству

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    По словам первого замминистра обороны РФ, "военная сила Соединенными Штатами и их союзниками зачастую применяется в обход общепринятых норм международного права или на основе искаженных трактовок этих норм в свою пользу, под лозунгом защиты демократии".
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Стремление США к глобальному лидерству в мире приводит к тотальному межгосударственному противоборству, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    "Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты "глобального лидерства", сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство", — сказал Герасимов в Военной академии Генштаба.

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    "Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры — политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества — дипломатические, научные, спортивные, культурные и фактически стало тотальным", — подчеркнул начальник Генштаба.

    Он отметил, что при этом нельзя утверждать, что вооруженная борьба отошла на второй план. "Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием", — констатировал начальник Генштаба.

    По его словам, "военная сила Соединенными Штатами и их союзниками зачастую применяется в обход общепринятых норм международного права или на основе искаженных трактовок этих норм в свою пользу, под лозунгом защиты демократии".

    Напомним, ранее США расширили санкции в отношении РФ, соответствующий список был опубликован на сайте министерства финансов страны.

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