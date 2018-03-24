Кремль опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ о том, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль писал Владимиру Путину письмо с просьбой вернуться в Россию.

Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал телерадиокорпорации Би-си-си, что экс-полковник в телефонном разговоре с ним сообщил, что якобы написал письмо, в котором попросил у российского президента прощение и разрешение вернуться в РФ.

"Нет. Это не так", — сказал Песков РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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