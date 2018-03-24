наверх
24.03.201809:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кремль опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (112)

    (обновлено: )110
    Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал, что экс-полковник в телефонном разговоре с ним сообщил, что якобы написал письмо, в котором попросил у российского президента прощение и разрешение вернуться в РФ.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ о том, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль писал Владимиру Путину письмо с просьбой вернуться в Россию.

    Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал телерадиокорпорации Би-си-си, что экс-полковник в телефонном разговоре с ним сообщил, что якобы написал письмо, в котором попросил у российского президента прощение и разрешение вернуться в РФ.

    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls
    Все новые версии: что стоит за отравлением шпиона Скрипаля?

    "Нет. Это не так", — сказал Песков РИА Новости.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Читайте также — Украина: тотальное разочарование. Эксперты подвели итоги недели

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник о судьбе Надежды Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире