Ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Российские исследователи изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов – самой редкой и красивой разновидности метеоритов, они исследовали его с помощью нейронной томографии.
Согласно сообщению, ученые из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) получили ценную информацию о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта.
Фрагмент Сеймчана был найден в 1964 году. Он содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейронной томографии ученым удалось построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.
"Также были выявлены распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических "вен" и многое другое", — пишут Известия.
Полученные сведения дадут исследователям новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.
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