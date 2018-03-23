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    Ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита

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    Исследователи из России с помощью нейронной томографии изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов. Полученные сведения дадут новые знания о происхождении Вселенной.
    Железокаменный метеорит Сеймчан в музее Урании в Московском планетарии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Российские исследователи изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов – самой редкой и красивой разновидности метеоритов, они исследовали его с помощью нейронной томографии.

    Согласно сообщению, ученые из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) получили ценную информацию о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Железокаменный метеорит Сеймчан в музее Урании в Московском планетарии. Архивное фото

    Фрагмент Сеймчана был найден в 1964 году. Он содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейронной томографии ученым удалось построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.

    "Также были выявлены распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических "вен" и многое другое", — пишут Известия.

    Полученные сведения дадут исследователям новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.

    Ранее голландские ученые из Гронингенского университета опровергли гипотезу о происхождении архей и бактерий от одного одноклеточного предка через разрыв плазматической мембраны, а израильские исследователи из Университета Тель-Авива спрогнозировали глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода.

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