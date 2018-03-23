наверх
23.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России выбрали народные названия для сверхнового оружия

    (обновлено: )24840
    Уникальный российский подводный беспилотник получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".
    Испытания ядерной энергоустановки для ракет
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Новейшие российские вооружения получили свои названия путем голосования впервые в истории отечественной армии, ход финального голосования был показан накануне в прямом эфире телеканала "Россия 1".

    Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"

    Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.

    По итогам голосования на сайте Минобороны РФ, уникальный подводный беспилотник получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".

    По мнению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, россияне подобрали удачные названия для новых отечественных военных разработок, поскольку они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия. Он также заявил, что официальное принятие новых названий, можно сказать, уже состоялось.

    Читайте также: Кто кого? Гиперзвуковое оружие РФ и возбуждение Пентагона

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко и Владимир Рубан сжигают неизвестные бумаги на смотровой площадке возле Верховной Рады
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги России, ЕС, Франции. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире