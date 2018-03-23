В России выбрали народные названия для сверхнового оружия

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Новейшие российские вооружения получили свои названия путем голосования впервые в истории отечественной армии, ход финального голосования был показан накануне в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.

По итогам голосования на сайте Минобороны РФ, уникальный подводный беспилотник получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".

По мнению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, россияне подобрали удачные названия для новых отечественных военных разработок, поскольку они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия. Он также заявил, что официальное принятие новых названий, можно сказать, уже состоялось.

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