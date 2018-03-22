В России напомнили Западу о хэштеге #FreeSavchenko

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием народного депутата Украины Надежды Савченко.

В своем посте она отметила чересчур сдержанную реакцию Запада на это событие. На данный момент только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) выступило с заявлением, что "следит за развитием событий" в связи с задержанием Савченко, но никак его не комментирует. Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ, как отметила Захарова, пока никак не отреагировали на произошедшее.

"Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko. Думаете, не пригодится?", — написала Захарова у себя в Facebook.

Хэштег #FreeSavchencko активно использовался как пользователями соцсетей, так и политиками, которые требовали освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России.

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Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.