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    Россия

    В России напомнили Западу о хэштеге #FreeSavchenko

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (159)

    (обновлено: )12140
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила "нашим западным коллегам" их же хэштег #freesavchenko.
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием народного депутата Украины Надежды Савченко.

    facebook.com/slovoidilo.ua
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    В своем посте она отметила чересчур сдержанную реакцию Запада на это событие. На данный момент только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) выступило с заявлением, что "следит за развитием событий" в связи с задержанием Савченко, но никак его не комментирует. Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ, как отметила Захарова, пока никак не отреагировали на произошедшее.

    "Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko. Думаете, не пригодится?", — написала Захарова у себя в Facebook.

    Хэштег #FreeSavchencko активно использовался как пользователями соцсетей, так и политиками, которые требовали освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России.

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    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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