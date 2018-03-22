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    Россия

    Минобороны РФ заявило о DDoS-атаках на сайт с территории Украины

    (обновлено: )42
    По данным оборонного ведомства РФ, попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы, Североамериканского континента и Украины.
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Службы компьютерной безопасности Минобороны России нейтрализовали все DDoS-атаки на сайт, сообщили в военном ведомстве.

    "Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

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    Как отмечается, попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы (страна установлена), Североамериканского континента и Украины.

    Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20.00 по московскому времени 22 марта (19.00 по киевскому времени). Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон".

    Ранее атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.

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