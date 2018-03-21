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    В России вор спрятался от хозяина дома, надев себе на голову ведро

    (обновлено: )11210
    Когда пенсионер зашел в свое жилище, вор спрятался в углу прихожей, надев на голову ведро. После того, как хозяин прошел мимо него и не заметил, он выбежал из дома и скрылся, сообщили в ГУМВД.
    Ведро. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Юрге подозреваемого в краже из частного дома, которому удалось спрятаться от вернувшегося хозяина жилища с помощью надетого на голову ведра, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.

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    Полицейские узнали об инциденте от 68-летнего местного жителя, который заявил о краже денег из дома. По его словам, пока он был в магазине, в его жилище проник неизвестный мужчина. Оперативники нашли и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний мужчина, проживающий с заявителем на одной улице.

    "Злоумышленник выследил, когда сосед выйдет из дома, через форточку проник внутрь и похитил деньги. Однако он не ожидал, что хозяин вернется так быстро, поэтому, когда пенсионер зашел в свое жилище, домушник спрятался в углу прихожей, надев на голову ведро. После того, как хозяин прошел мимо него и не заметил, он выбежал из дома и скрылся", — сообщили в ГУМВД.

    Как выяснили правоохранители, потерпевший заметил убегавшего, но догнать его не смог и обратился в полицию.

    Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище", максимальные санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в квартиру в Святошинском районе Киева, когда там находилась 16-летняя школьница.

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