В России вор спрятался от хозяина дома, надев себе на голову ведро

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Юрге подозреваемого в краже из частного дома, которому удалось спрятаться от вернувшегося хозяина жилища с помощью надетого на голову ведра, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.

Полицейские узнали об инциденте от 68-летнего местного жителя, который заявил о краже денег из дома. По его словам, пока он был в магазине, в его жилище проник неизвестный мужчина. Оперативники нашли и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний мужчина, проживающий с заявителем на одной улице.

"Злоумышленник выследил, когда сосед выйдет из дома, через форточку проник внутрь и похитил деньги. Однако он не ожидал, что хозяин вернется так быстро, поэтому, когда пенсионер зашел в свое жилище, домушник спрятался в углу прихожей, надев на голову ведро. После того, как хозяин прошел мимо него и не заметил, он выбежал из дома и скрылся", — сообщили в ГУМВД.

Как выяснили правоохранители, потерпевший заметил убегавшего, но догнать его не смог и обратился в полицию.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище", максимальные санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в квартиру в Святошинском районе Киева, когда там находилась 16-летняя школьница.