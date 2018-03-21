наверх
21.03.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кремль прокомментировал сообщения об "отставке Лаврова"

    (обновлено: )54650
    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на спекуляции и посоветовал поздравить Сергея Лаврова с днем рождения, ему в среду исполнилось 68 лет.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Кремле советуют не обращать внимания на спекуляции в СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост главы Министерства иностранных дел РФ.

    "Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!", — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, поскольку якобы давно хотел оставить должность министра, которую занимает с 2004 года.

    Смотрите также: Лавров: Россию обвиняют во всем

    Сергею Лаврову в среду исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Сегодня утром он провел переговоры с японским коллегой, который поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.

    Ранее Сергей Лавров после заявлений главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона о том, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться", предположил, что тому "не хватает образования".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России