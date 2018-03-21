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    Россия

    В российской школе ученица обстреляла одноклассников

    (обновлено: )10402
    Ученица седьмого класса из пневматики расстреляла семерых одноклассников, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Курганской области. Причины не сообщаются.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Семиклассница в Курганской области (Россия) в среду обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семь детей получили синяки и ссадины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Ученица седьмого класса из пневматики расстреляла семерых одноклассников", — сказал собеседник агентства, отметив, что у пострадавших — синяки и ссадины.

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    Что подтолкнуло девочку к этому поступку, будет выясняться.

    Накануне три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд.

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