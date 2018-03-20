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    Стало известно, когда британские дипломаты покинут Россию

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    Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что большинство дипломатов британской дипмиссии, объявленные персона нон грата, уедут в конце текущей недели.
    Посольство Великобритании в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Большинство дипломатов британской дипмиссии, которые объявлены персона нон грата, покинет Россию в конце этой недели, сообщил РИА новости источник, знакомый с ситуацией.

    "Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели", — сказал он.

    Посольство Великобритании в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Конфликт Британии и РФ: перспективы

    При этом собеседник заметил, что "это персональные предпочтения дипломатов, когда покидать страну".

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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    В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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