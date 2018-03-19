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    Россия

    Кандидат в президенты России проиграл спор "на усы"

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

    (обновлено: )32531
    Коммунист Павел Грудинин проиграл спор известному видео-блогеру Юрию Дудю, с котором он поспорил "на усы", что преодолеет 15-процентный барьер на выборах президента России.
    Голосование кандидатов в президенты РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Журналист и видеоблогер Юрий Дудь, поспоривший с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым на его усы, напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

    Шестого февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — журналист побреется налысо.

    Утром 19 марта Юрий Дудь в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию бритвенного станка времен СССР "Юбилейная" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

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