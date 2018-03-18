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    В ЦИК РФ высказались о блокировании голосования россиян в Украине

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (70)

    (обновлено: )62742
    Как отметили в ЦИК, "Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят".
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Замглавы ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что заявление обеспокоенности ПА ОБСЕ постпреду Украины из-за препятствий в голосовании россиян свидетельствует, что международные организации не оставят без внимания "факты нарушения основополагающих прав человека со стороны Киева", передает РИА Новости.

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    "Думаю, что Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят. Это серьезный сигнал, я сравнил бы его с серьезным предупреждением Украине", — сказал он.

    По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость.

    "Дипломатия дает разные инструменты… Эти сообщение я рассматриваю как результат большой работы МИД, ЦИК и руководства ОБСЕ. Это говорит о том, что в международных институтах есть люди, есть структуры, которые воспринимают свою ответственность в правозащитной сфере", — добавил он.

    Ранее СМИ сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования на выборах президента РФ в Украине и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян.

    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. 

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