В ЦИК РФ высказались о блокировании голосования россиян в Украине

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Замглавы ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что заявление обеспокоенности ПА ОБСЕ постпреду Украины из-за препятствий в голосовании россиян свидетельствует, что международные организации не оставят без внимания "факты нарушения основополагающих прав человека со стороны Киева", передает РИА Новости.

"Думаю, что Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят. Это серьезный сигнал, я сравнил бы его с серьезным предупреждением Украине", — сказал он.

По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость.

"Дипломатия дает разные инструменты… Эти сообщение я рассматриваю как результат большой работы МИД, ЦИК и руководства ОБСЕ. Это говорит о том, что в международных институтах есть люди, есть структуры, которые воспринимают свою ответственность в правозащитной сфере", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования на выборах президента РФ в Украине и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента.