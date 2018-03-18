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    Российский ЦИК отреагировал на недопуск россиян на участки в Украине

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (54)

    (обновлено: )49220
    Член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что факты недопуска россиян на избирательные участки в Украине "надо в самой четкой форме документировать, надо собирать досье по всем этим моментам".
    Информационный центр ЦИК РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Факты недопуска россиян на избирательные участки в Украине надо документировать, собирать досье по ним всем ограничениям и нарушениям избирательных прав и предавать огласке, заявил РИА новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    "Такие факты надо в самой четкой форме документировать, надо собирать досье по всем этим моментам — ограничения и нарушения избирательных прав граждан РФ, находящихся на Украине",- сказал Лихачев.

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    Ранее корреспондент РИА Новости передал, что полиция в воскресенье перекрыла проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ.

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента РФ 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

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