Жители Чукотки пришли голосовать, несмотря на пургу и мороз в 50 градусов

КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отдал свой голос в ходе выборов президента Российской Федерации в Анадыре и отметил, что, несмотря на пургу и 50-градусный мороз, местные жители активно голосуют, сообщает правительство.

"Сегодня все 55 избирательных участков открылись вовремя, и жители, несмотря на непогоду, приходят и голосуют. Как вы видите, в Анадыре сегодня пурга, в Билибино и Певеке сильный мороз до 50 градусов. Хочу поблагодарить тех, кто отдал свой голос", — отметил Копин.

На 12.00 (02.00 по Киеву) явка в регионе составила 47,29% — это 15 798 человек. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовало 48% избирателей. Активнее всего, по данным регионального избиркома, голосуют в Эгвекиноте, там свои голоса отдали 67,13% избирателей.

На пост президента России претендуют восемь человек.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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